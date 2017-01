Besøk Himalaya i Sandnes og bestig vårt eget Everest

FRILUFTSBLOGGEN: I slutten av april setter jeg kurs mot Kaukasusområdene i Russland for å bestige Europas høyeste fjelltopp, Elbrus (5642 m.o.h.) sammen med det nyoppstartete reisebyrået fra Bergen, Ekspedisjonsreiser, og min gode venn og kollega Mads Vigesdal Ommundsen. Det vil si at jeg nå er inne i en periode med mye trening der grunnlaget og opptreningen mot et nytt steg mot drømmen om Seven Summits (det høyeste fjell på hvert kontinent) er i full gang.

Foran mine bestigninger av høye fjell brukes det mye tid på utholdenhetstrening, og da spesielt gange med sekk og ekstra kilo på ryggen i ulendt terreng. Da er turen til Sandnes' Himalaya et perfekt området for meg å bygge opp grunnformen på. For det er i dette området de høyeste fjellene i Sandnes kommune ligger. Jeg skal nå ta dere med på en rundtur gjennom de høyeste toppene Sandnes har å by på, hvor høydepunktet er bestigningen av Sandnes sitt eget Everest, Bynuten. For med sine 671 meter over havet kommer du ikke høyere i vår kommune enn akkurat her. Stikkord for turen vil være variert og vakkert terreng med spektakulære utsiktsplasser, små tjern, skogkledde daler og enkelte bratte partier.

Se bildet større GUTTA PÅ TUR: Sammen med Mads, fremst på bildet til venstre, skal vi bestige Europas høyeste fjell i slutten av april. Øverst til venstre poserer Martin Bauge. FOTO: Mads Vigesdal Ommundsen

Kong vinter har gitt oss gauker den første smakebiten på vinter, med kulde og snø. Jeg tok rundturen tidligere denne uken sammen med Elbruspartner Ommundsen og hans kompis Martin Bauge. Vi kom ikke til å angre! For det skulle vise seg å bli en dag der solen viste seg frem fra sin absolutt beste side med et par blåe i luften og nærmest vindstille. Altså perfekte forhold for et besøk til Sandnes' Himalaya.

Turen opp mot Sandnes' Everest starter ved den tilrettelagte parkeringsplassen i Seldalsheia, mellom Høle og Oltedal. Ettersom solen har snudd siden forrige gang, betyr det av vi nå går lysere tider i vente. Det kan vi merke allerede nå i januar, og for å være helt sikre på at vi kom til å nå hele rundturen før mørket kom sigende på, ble turen startet tidlig på morgenen, da sola tittet så vidt frem over fjellene i øst.

I 20 centimeter nysnø ble turen krevende, selv for oss fjellvante, og svette og gode ble vi underveis. Aldri før har en tur i Sandnes kostet så mye krefter og energi som denne rundturen.

Se bildet større STARSKUDDET: Fra parkeringsplassen i Seldalsheia mellom Høle og Oltedal starter rundturen. FOTO: Mads Vigesdal Ommundsen

Fra parkeringsplassen går det en grusvei oppover i terrenget, men denne dagen var hele terrenget i kledd en hvit og flott vinterpels. Denne veien kalles ofte Lyseveien,og etter 1,5 kilometer i lett stigning kommer første stiskille til syne. Da skal dere ta av ved Blommetjørn mot Bynuten. Når snø og is ikke preget området vil det være merker på både steiner og trær langs hele rundturen. Her må jeg bare nok en gang få lov til å skryte av Sandnes turlag, som har lagt ned en kjempejobb med merking og skilting underveis på hele rundturen. Dere skal være meget gode om dere klarer å gå dere vill her på den meget godt merkede stien som guider dere til toppene rundt Sandnes' Himalaya.

Etter dere har passert Blommetjørn, kommer dere til Trollabærtjønna. Stien går langs vannkanten på den østlige siden av Trollabærtjønna. Her veksler det mellom åpne og lette skogspartier. Om vinteren kan stien preges av en del is under snøen, så vær oppmerksom på dette når dere går her om det er snø. Ellers på året er stien her godt opptråkket, og dere vil passere et par gode svaberg å gå på.

Se bildet større GODT MERKET: Selv om på vinteren når ikke de røde merkene synes så godt, er det skiltet godt underveis. FOTO: Mads Vigesdal Ommundsen

En liten stund senere kommer dere til Storatjørn. Her forsetter de røde merkene, også her på østsiden av tjernet. Stien er god, men enkelte steder er det litt ur. Enkle hopp fra sten til sten kan både bli nødvendig og spensten satt på prøve i skaret mot toppen. Men hva er vel ikke en tur ut en liten utfordring?

Når uren er passert, blir det brått tøffere og tyngre mot toppen til Sandnes' eget Everest. Da bør dere være akklimatiserte så ikke høydesyken tar dere for alvor siste stykket før toppforsøket. I dette området kan det ligge en del snø om vinteren, så nok engang, vær oppmerksom på hvor dere setter beina deres underveis, så dere ikke tryner eller tråkker over.

Skulle dere bli tatt av høydesyken, ja da er da bare å ta et skritt av gangen og tenke at toppen er innefor rekkevidde, men om ikke høydesyken har tatt dere, vil dere komme opp på toppen, men før den tid vil stien nærmest gjør en u-sving og langt der fremme kan dere skimte varden. Et flott mesterverk av en varde, verdig Sandnes' høyeste punkt. Jo næremere dere kommer toppen, jo lettere vil det bli å gå. Til slutt vil dere stå 671 meter over havet, og dere kan nå strekke hendene i været. Sandnes' eget Everest, Bynuten, er nå besteget, og ingen innenfor kommunens grenser vil befinne seg høyere enn nettopp det dere gjør akkurat da. På varden henger en postkasse med en turbok oppi, skriv deg gjerne inn her med ditt navn eller en hilsen om du føler for det.

Se bildet større SANDNES' EVEREST: Høyere kommer man ikke innenfor kommunens grenser. FOTO: Mads Vigesdal Ommundsen

Av alle mine bestigninger av Bynuten, har jeg aldri opplevd så optimale forhold som denne gang. Vindstille, skyfri himmel og utsikt så langt øye kan se er verdt turen opp her i seg selv.

Rundturen forsetter videre ned mot Rasmustjørna, men dere har også muligheten til å gå samme ruten ned og tilbake til utgangspunktet om dere ønsker det. Vi tok hele rundturen over Selvikstakken, og dere vil ikke angre om dere gjør det. Underveis er det flere stigninger, og noen av disse er krevende og langdryge, men fra Bynuten og ned til Rasmustjørna går det stort slakt nedover. Terrenget her er åpent og oversiktlig og kanskje turens flotteste etappe utenom utsikten på toppene. I tillegg vil det være flere idylliske tjern mellom gress og tufter med lyng når ikke kong vinter preget området. Om vinteren vil det også være her partier med is som kan ligge under snøen, og det anbefales en smakstest av det forfriskende vannet fra bekken like før Rasmustjørna. Bare husk å alltid drikke rennende vann for å unngå eventuell smitte av gnager eller andre bakterier som kan sette kroppen deres ut.

Når Rasmustjørna er ankommet, passerer dere det vi kan kalle en skogkledd «dal». Når denne «dalen» er passert ender stien ved Rasmustjørna opp ved et nytt sti skille. Dere vil da få muligheten til å ta rundturen til Bynuten, tilbake til Seldalsheia ved parkeringsplassen. Eller dere kan ta den store manndomsprøven og ta det som jeg ser på som selve rundturen i Sandnes' Himalaya, nemlig mot Selvikstakken. Valget vårt, dere, det ble så klart Selvikstakken.

Ved foten av Serifjellet mot Selvikstakken, går det bratt opp fjellsiden mot toppen. Har ikke svetten kommet før, vil den komme nå om den i det hele tatt kommer. Den store fordelen med brå stigninger, er at utsikten kommer like brått. Ta noen ekstra pauser oppover, trekk pusten, og nyt utsikten innover mot Høgfjorden og Frafjord på veien oppover mot toppen.

Det er ikke merket rute eller sti til toppen av Serifjellet, men jeg vil anbefale dere å ta turen innom toppen når dere først skal over til Selvikstakken. Avstikkeren er ikke mer en drøye 150 meter fra stien, og det er kun to små varder som venter dere. For de av dere som ikke vet det, er faktisk Serifjellet hele 1 meter høyere enn Selvikstakken med sine 598 m.o.h. og dere har nå besteget fjelltopp nr. 2 i Sandnes' Himalaya. Utsikten fra Serifjellet er også meget imponerende og er derfor verdt sitt besøk.

Se bildet større SELVIKSTAKKEN: Sandnes beste utsikt? Bedøm selv! FOTO: Mads Vigesdal Ommundsen

Fra Serifjellet skal dere nok en gang nedover for å komme opp til Selvikstakken. Om det er en trøst kan jeg si at det ikke er like mange høydemetere som skal tilbakelegges nå. Opp til Selvikstakken er det svært bratt, og vi måtte til tider klatre på alle fire for å komme oss oppover isberget. For is og snø preget den merkede ruta oppover på toppen. Tar dere det rolig oppover skal det gå helt fint, uten at dere trenger å bekymre dere så mye over det. På toppen vil dere virkelig få belønning for all svetten og strevet som dere har vært gjennom på rundturen til nå. For det er på denne toppen Sandnes kommune har den flotteste utsiktsplassen etter min personlige mening, og det er ikke uten grunn at Selvikstakken kalles Sandnes' utsiktspost. Her vil jeg virkelig anbefale dere å bruke tid på toppen og trekke inn synet som utsikten vil gi dere. En god pause er derfor å anbefale, kanskje en kopp kaffe eller kakao med en sjokolade er det som skal til for å motivere dere til siste innspurt på turen mot parkeringsplassen i Seldalsheia?

En tur til Selvikstakken bør kun legges på klarværsdager, da vil du ikke angre! Sandnes beste utsikt, med utsikt så langt øye kan se venter dere!

På turen ned fra Selvikstakken må dere huske å være like forsiktige som på veien opp, og dere skal ha i bakhodet når dere kravler dere oppover mot toppen at dere alltid skal ned igjen også. I «dalen» mellom Serifjellet og Selvikstakken er det skiltet mot Seldalsheia, og de røde merkene guider deg elegant ned den skogkledde lia. Videre går løypa langs vestsiden av Løypedalstjørna, og dere vil komme til et nytt kryss. Da forsetter dere bare videre mot Seldalsheia og stien tar dere videre sør for Auratjørna. Siste høydedrag på turen passeres før dere kan sette bena deres igjen ned på Lyseveien. Da er det bare å følge grusveien ned mot parkeingsplassen, og deres besøk i Sandnes' Himalaya er over for denne gang.

Se bildet større FLOTT NATUR: Variert og vakker natur venter underveis. FOTO: Mads Vigesdal Ommundsen

Dette er en krevende tur, som jeg vil anbefale for den fjellvante. Dere skal tross alt bestige tre av Sandnes høyeste fjelltopper i løpet av rundturen, og totalt 1491 høydemetere skal forseres. Spesielt nå på vinteren er utfordringene ofte større og mer krevende ellers på året, men hvem er vel ikke glad i en liten utfordring i hverdagen? På hele rundturen bør dere sette av minst seks timer på den totalt 16,5 kilometer lange turen. Skal man ha med barn eller gå familietur bør dere plusse på noen timer ekstra, alt etter hvor mange pauser dere bruker underveis.

Jeg håper dere har fått en kickstart på året på turåret 2017, hvis ikke vet dere nå hva dere skal gjøre. Kom dere ut, og ta turen til Sandnes' Himalaya, og bestig Sandnes' eget Everest. Kanskje ses vi der i løpet av de neste månedene før jeg setter kursen mot Russland og Elbrus i april? I mellomtiden ønsker jeg dere alle et riktig godt turår, og lykke til!

God tur!