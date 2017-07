YUKON RIVER: Elva er våre liv og villmarka er rik. Vi er i rute på ekspedisjonen. FOTO: Peter Gupta

I mange år har jeg drømt om en ekspedisjon i et området med et rikt dyreliv og vakker natur. Den drømmen har allerede nå gått i oppfyllelse, skriver vår friluftsblogger Marius Fuglestad. Han er for tiden på tur i Alaska.