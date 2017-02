Det beste friluftsområdet i Sandnes!

FRILUFTSBLOGGEN: Vil dere padle i vakre Lutsivassdraget? Kanskje prøve fiskelykken? Eller kjøle dere ned med et forfriskende bad når sommeren kommer? Kanskje dere vil starte grillsesongen rekordtidlig med et stemningsfullt bål? Eller kanskje dere bare vil gå en tur og utforske områder gjennom de mange stiene som finnes her? Ja, for alt dette finner dere innerst i idylliske Lutsivassdraget, ved naturperlen Alsvik. Området er som skapt for friluftsliv for alle aldre. Folk med forskjellige utfordringer, enten det er barn, funksjonshemmede eller voksne vil finne aktiviteter for enhver smak. Hvilken type aktivitet innenfor friluftslivet kunne du tenke deg? Valget er enkelt, og det er deres. Det er bare å gruble i vei, og komme seg ut og bort til friluftseldoradoet.

I mine øyne er Alsvik kommunens beste område for å starte eller drive med friluftsliv, et eldorado for alle som er glad i friluftsliv.

Personlig besøker jeg naturperlen flere ganger i løpet av året, mye takket være jobben jeg har. Jeg jobber med psykisk utviklingshemmede. En gang i uken, året rundt, tar vi med hele boligen ut på tur. Målet er å kunne lære dem å lage mat ute i naturen, og gi dem naturopplevelser. Flere turer blir dermed lagt til Alsvik i løpet av året, og det er ikke uten grunn. Området er godt tilrettelagt for funksjonshemmede, og med friluftsbygget og gapahuken som står disponibel til bruk har vi mulighet til å lage mat under tak til enhver tid, uansett vær og forhold. Den store gleden, engasjement og mestringsfølelsen brukerne viser hver eneste gang, gir meg ikke bare personlig motivasjon, men viser at friluftslivet kan gjennomføres av absolutt alle og at ingen ting er umulig. Dette bruker jeg ofte i arbeidet til mine personlige forberedelser, enten jeg skal på ekspedisjoner eller klatre høye fjell rundt i verden. Dere kan forøvrig følge meg på mine turer gjennom facebooksiden min.



Saken fortsetter under bildet

Se bildet større STARTSKUDDET: Fra denne parkeringsplassen starter eventyret i Alsvik. FOTO: Mads Vigesdal Ommundsen

Uansett, om dere bare vil fyre i gang et bål i gapahuken eller bruke turstiene rundt i området, starter eventyret fra parkeringsplassen ved Alsvik. Den kommer dere til om dere kjører riksvei 13 fra Sandnes til Lutsi. Her svinger dere inn på fylkesvei 337 ved skiltet til Alsvik. Følg skiltingen til Alsvik helt frem, hvor det siste stykket går på smal og svingete grusvei. Enklere blir det ikke!



For det er turstiene rundt naturperlen jeg skal ta dere med på denne gangen, og det er tre turforslag som er vanlige rundt Alsvik. Jeg slo sammen de to siste turene til nok en rundtur, men først skal den vanligste turen i området presenteres kort og presist.



Den første turen, er den korteste og letteste. Den går på grusvei fra parkeringsplassen ned til vakre Kyllesvatnet, og er bare 1,6 kilometer lang tur/retur. Den bør ikke ta mer en maks en times tid. Denne turen vil jeg anbefale for de av dere som ønsker å trille turer med barnevogn i vakkert landskap, eller for de som sitter i rullestol. Det er fin tur, som etter min mening bør kombineres med grillanlegget eller gapahuken i området. Den passer derfor godt for nysgjerrige barn som vil lære seg det grunnleggende innenfor friluftsliv.



Saken fortsetter under bildet

Se bildet større KYLLESVATNET: Kanskje frister det med et forfriskende bad eller et stup her, når sommeren ankommer og temperaturen stiger? FOTO: Mads Vigesdal Ommundsen

Hovedturen, som jeg velger å kalle «Alsvika rundt», er en flott runde som tar for seg flere topper. Stikkord underveis vil være utsikt, beiteområder og kulturlandskap. Ettersom det er en ny rundtur kan dere selv velge hvilken vei dere ønsker å starte fra. Jeg valgte å følge de første kilometerne på grusveien ned til Kyllesvatnet, og fulgte da turen som er beskrevet ovenfor.

Stiene er gode, og er så godt merket gjennom hele rundturen, at det ikke skal være mulig å gå seg bort.

Ved Kyllesvatnet byttes grusveien ut med åpent terreng, om dere ikke ønsker dere en frisk dykkert da, men det er nok ikke til å anbefale på denne årstiden. Etterhvert går det åpne terrenget over til skogsterreng, og dere passerer både gran og bjørkeskog på veien oppover mot Skrussfjell. Det er jevn stigning mot toppen, og dere kommer etterhvert inn på fine gressbakker oppover langs foten av Jønstolen. Er dere ikke i god form vil blodpumpa slå godt nå, og spensten kan også bli satt på prøve når et strømgjerde må forseres på veien oppover. Høydemeterne forsvinner raskt, og dere vil få nyte god utsikt underveis. Jo nærmere toppen dere kommer, jo mer og mer åpent blir terrenget når toppen nærmer seg og mobilmasten kan skimtes i det fjerne.



Saken fortsetter under bildet

Se bildet større VEISKILLE: Ved denne gjerdeklyveren har dere mulighet til å enten fortsette mot Jonstølen eller videre mot toppen av Skussfjellet. FOTO: Mads Vigesdal Ommundsen

Når dere etterhvert kommer til en gjerdeklyver vil dere ha mulighet til å ta vestover mot Jønstolen, noe jeg personlig vil anbefale. Det er ikke merket til Jønstolen, så hvis dere vil ut til Jønstolen er det viktig å gå over marka i vestlig retning, stige opp bakken og følge den smale ryggen ut til tuppen av fjellet. Her vil dere få en flott utsikt fra 246 meter over havet som dere vil beundre til det fulle.



Saken fortsetter under bildet

Se bildet større NATURPERLE: Området tar der med på turer og opplevelser i vakre omgivelser. FOTO: Mads Vigesdal Ommundsen

Om dere ikke ønsker dere ut på Jønstolen, forsetter nå turen østover og over gjerdeklyveren. Dere krysser marka og er klar for nok en oppstigning. Her følges gressbakken bratt oppover til dere runder en knaus opp av dumpa foran Stakkanuten. Det er bare noen få meter opp på umerket sti, så jeg vil anbefale dere å ta turen og nyte utsikten der. På toppen av Stakkaknuten har du panormautsikt fra 303 m.o.h. mot Lutstivassdraget, Sandnes, Sviland og Skjeldbreitjønna. Ønsker dere ikke å ta den lille turen opp mot Stakkanuten, forsetter dere bare på den merkede løypa til dere kommer til nok en gjerdeklyver. Derfra følger dere merket sti frem til mobilmasten som veiver majestetisk på toppen. Dere har nå kommet dere opp til toppen av Skrussfjellet.

Skrussfjellet er et frittstående fjell som har bratte fjellsider på nesten alle kanter. Det gjør at dere vil få en kjempeutsikt i alle retninger når dere er på toppen her.

Fra toppen av Skrussfjellet mot Nordlandstjørna går det bratt nedover på grusvei, og her i dette området kan dere kanskje være like heldige som meg å treffe på noen av naturens egne fastboende. Her fikk jeg årets første møte med harepus som plutselig hoppet over grusveien like foran meg i sin vakre vinterpels. Grusveien forlates etterhvert, og nok en gjerdeklyver forseres, før man får gras under beina det siste stykket ned mot Nordlandstjørna. Langs Nordlandstjørna fikk jeg et gledelig syn av at skogens konge enda regjerer innenfor kommunens grenser, for her hadde elgen plantet og lagt igjen sine avtrykk langs hele vannkanten bortover kjerreveien. Tjernet følges på kjerreveien til dere kommer til et skilt som viser hvor stien går opp den første lia ved foten av Øykjafjellet. Dere har nå kommet innpå den «vanlige» løypa til Øykjafjellet som tar utgangspunkt i Noredalen Bygdahus.



Saken fortsetter under bildet

Se bildet større SKUSSFJELLET: Mobilmasten veiver i sin majestet på toppen. Ta deg tid til å nyte utsikten her. FOTO: Mads Vigesdal Ommundsen

Det kan være litt vanskelig å se hvor stien går opp den første lia, men da tar dere bare utgangspunkt i bekkefaret dere ser i gressbakken og går på venstre side av det. Da vil stien dukke opp mellom buskene. Følg den opp til dalen mellom Øykjafjellet og Novafjellet. På flaten i dalen svinger stien mot venstre og stiger bratt oppover mot toppen av Øykjafjellet. På haugen før toppunktet kommer dere til et stikryss, men da kan dere se varden på toppen og veivalget sier seg da selv. Nå er dere 372 meter over havet, og på toppen av Øykjafjellet. Her anbefaler jeg dere å ta en liten matbit og nyte utsikten til det fulle, om været tillater det. En fantastisk utsikt i alle retninger er det som venter dere.

Med panoramautsikt over hele Lutstivassdraget, og utsikt over store deler av Kråkedal, Noredalen, Tengesdal, Sandnes og deler av Nord- Jæren vil dere ha fantastisk utsikt i alle retninger på Øykjafjellet.

Saken fortsetter under bildet

Se bildet større ØYKJAFJELLET: Fantastisk utsikt i alle retninger er verdt besøket i seg selv. FOTO: Mads Vigesdal Ommundsen

Når inntrykkene av utsikten er sunket inn, maten inntatt, og dere vil ned igjen, følges stien tilbake til stikrysset like nedenfor toppunktet. Her tar dere til høyre i retning Alsvik, og stien følges bratt i sikksakk nedover fjellsiden til dere når flaten. Da skal nok en gjerdeklyver forseres. De røde merkene tar dere gjennom myr og skogspartier til dere til slutt kommer ned til Alsvik natursenter. De siste meterne av turen guider dere fint frem mot parkeringsplassen på grusvei.



Dere som ikke ønsker å ta hele rundturen kan dele denne turen opp i to, alt etter ønske. For de av dere som ønsker dere en skikkelig god rundtur eller utfordring i hverdagen er denne turen å anbefale. Sett av minst fire timer på denne turen som er rett over ni kilometer lang og tar deg med på rundt 600 meters stigning. Jeg kan også anbefale å bruke gode fjellsko på denne turen, ettersom det er flere partier som er gjørmete og våte etter dager med mye nedbør. Lykke til!



God tur!