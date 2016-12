 Ikke skyld på partneren når lysten forsvinner

SAMLIVSBLOGGEN: Lystproblematikk er noe de aller fleste mennesker støter på i løpet av livet. Du er i så tilfelle langt ifra alene, og det finnes muligheter for hjelp. For mange kan manglende sexlyst likevel være til så stor utfordring at det fører til for eksempel dårlig samliv og unødvendig samlivsbrudd.

Menneskers sexlyst er ikke konstant livet gjennom. De aller fleste av oss opplever perioder der sexlysten er svak i noen perioder til helt fraværende. Det kan ta litt tid før vi blir helt klar over dette selv. For dem som lever sammen med noen er det faktisk ofte partneren som først oppdager tilstanden.

Årsakene til manglende sexlyst kan være mange for eksempel at man er sliten, stresset eller lei seg. Sykdom, traumer og stress og livskriser er elementer som vi enkelt kan forstå at spiller en avgjørende rolle når det kommer til seksuell lyst. En annen type årsak kan være endringer i kroppens hormonbalanse.

Kvinner i overgangsalderen er en utsatt gruppe når det kommer til hormonelle endringer. Østrogenproduksjonen går ned og et av problemene kan være tørrhet i skjeden. Et tilfredsstillende nivå av testosteron har også en stor betydning for lystfølelsen til mennesker. Det gjelder for begge kjønn, og ikke kun menn, som mange kanskje tror. Det er kjent at menn med høyere grad av testosteron i kroppen, har et raskere tenningsmønster enn menn med lavere grad av testosteron. Kortisol skilles ut ved stress og kan påvirke lyst. Oxytocin som skilles ut gjennom berøring og orgasme, er også viktige faktorer for sexlysten. Hvis det er hormonelle forandringer som ligger til grunn for lystproblemet så kan dette avdekkes med blodprøver tatt hos legen.

Mange par kjenner seg kanskje igjen i at de i løpet av samlivet har en tendens til å seksuelt «skli» fra hverandre. Selv om familiens AS og fasaden med plikter og barn kan fungere utmerket, er det mange par som faller inn i gamle rutiner de har bygget opp over tid når de skal ha sex. Sexlivet har blitt enn slags uvane, hvor lysten ikke slipper til. De er kommet til det stadiet at den seksuelle lysten har blitt satt i dvalemodus. Årsakene kan være mange. Noen opplever kroppslige endringer og sliter av den grunn med dårlig selvtillit, mens andre kan ha havnet i en situasjon hvor sex oppleves som et pliktløp, som likevel skal være en del av innholdet mellom to som bor under samme tak. Uansett årsak til manglende sexlyst, vil kommunikasjon være en av de viktige nøklene til å finne sammen igjen, til å komme videre og finne tilbake til lysten.

Når man skal snakke med sin partner om fraværende sexlyst eller andre utfordringer i seksuallivet, er det viktig å unngå å komme i fellen det er å skulle fordele skyld. For hvis den ene parten forteller den andre at skylden ligger hos den andre, så vil det neste gang føre til enda sterkere reservasjon. Sex og skyld er som olje og vann. Forsøk heller å prate om det som har fungert. Om hvor fint dere hadde det tidligere, og underbygg den andre med å fortelle at det ikke er kilo eller utseende som er avgjørende for hvordan dere velger å dele seksualitet og kjærlighet med hverandre.

Det kan være en fordel å vekke kvinnens lyst litt over tid med komplementer, berøring, spennende tekstmeldinger, eller andre forslag som får kvinnen til å være mer mottakelig for intimitet i forholdet. Det er faktisk slik at mange par kan ha veldig mye igjen for å sette av litt tid til å kose med hverandre i hverdagen, uten at det nødvendigvis leder til sex. Kjærlig berøring og kyssing er etter min mening undervurdert. Det samme gjelder verbale komplimenter. Kvinner har andre tenningsmønster enn menn og fysisk og psykisk nærhet vil også være til stor hjelp for å tenne lysten til kvinner. Mange kvinner kan få lyst på sex gjennom å lese erotiske noveller, mens menn kan få mer lyst av å se erotiske bilder eller filmer.

Noen av menns lystproblemer kan være at menn må ta ansvar for den felles seksualiteten alene og føler at de ansvar for at den skal være vellykket. Noen kvinner «outsourcer» for mye av seksualiteten til mannen og er lite villig til å ta sin del av ansvaret for at den skal fungere godt. Kvinner har også et like stort ansvar for at seksuallivet er vellykket. I noen tilfeller kan menn ta på seg en så stor del av sexlivet at de utvikler prestasjonsangst og føler at de ikke strekker til. Psykisk sykdom som depresjon og medisinbruk kan også føre til manglede sexlyst.

Kommunikasjon kan også avdekke underliggende problemer, som kan påvirke sexlysten. Man kan finne ut om det er noe partneren eventuelt er irritert over, eller kanskje er det er skjedd en krangel, en konflikt på jobb eller bekymring som ligger bak? Bruker mannen for mye tid i garasjen eller på fotballbanen, eller er det slik at mannen irriterer seg over at kvinnen i forholdet ønsker sex for sjelden. I noen parforhold er det faktisk slik at det er kvinnene som har mest lyst på sex.

Ved å snakke sammen kan man finne ut av utfordringene. Samtidig er samtalen en flott mulighet til å fortelle hverandre om sine forventinger til sexlivet. Lysten går opp og ned flere ganger i løpet av livet – noe som er helt normalt. Det er viktig at du ikke venter for lenge med å ta tak i det. Ofte utsetter vi det som er vondt og sårt. Det er ingen av partene tjent med!

Marte Andersen Jacobsen fra Sandnes jobber som sexolog og har kontoradresse i Langgata.