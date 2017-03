MIKROEVENTYR: Lag ditt eget Sandnes-eventyr, oppfordrer friluftsblogger Marius Fuglestad. Her gir han deg oppskriften på hvordan. FOTO: Marius Fuglestad

Det er over 300 dager igjen av året 2017, og det betyr at det er over 300 anledninger til å komme seg ut i Sandnes-naturen. Denne gangen skal jeg ta dere med på den nye friluftstrenden som har tatt av de siste årene, og forklare hvordan dere kan lage deres eget Sandnes-eventyr innenfor kommunens grenser.