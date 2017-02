Flere rynker på nesen og tenker æsj når det er snakk om eldre og seksualitet. Noe av det fineste som finnes synes jeg er gamle mennesker som enda har gnisten - to gamle mennesker som holder hverandre i hendene og gir hverandre en klem. Det er ikke mange av dem å se - det er et sjelden syn. Jeg kjente jeg ble glad da politikeren Solgull Klette fra Sandnes ville sette fokus på eldre og seksualitet. Hva er sammenhengen mellom politikk og seksualitet? Ifølge Verdens Helseorganisasjon skal dette være en menneskerett. Verdens helseorganisasjon har slått fast:



«Seksualitet er en integrert del av ethvert menneskes personlighet. Seksualiteten er et grunnbehov som utgjør et aspekt av å være menneske, og som ikke kan skilles fra andre livsaspekter. Seksualitet er ikke det samme som samleie eller evnen til å oppnå orgasme, og er heller ikke summen av hele vårt erotiske liv. Alt dette kan være en del av vår seksualitet, men behøver ikke å være det. Seksualitet omfatter så mye mer, den finnes i energien som driver oss til å søke kjærlighet, kontakt, varme og nærhet. Den uttrykkes i det vi føler, hvordan vi beveger oss, hvordan vi berører andre og selv blir berørt. Seksualiteten handler om å være sensuell, så vel som å være seksuell. Seksualiteten påvirker altså våre tanker, følelser, handlinger, og vårt samspill med andre mennesker».

Til tross for dette vil nok mange si at seksualitet har de eldre sluttet med for lengst. Jeg vil peke på at både i begynnelsen av livsløpet og i ikke minst i slutten er det et stort behov for nærhet. Seksualitet og nærhet er et høyst aktuelt tema og vi må tørre å snakke om det, for det er ikke slik at behovet for nærhet endrer seg. Men seksualiteten endrer seg - den er for de fleste mer nytelsespreget jo eldre mann blir, og det er ikke så viktig å hige etter måloppnåelse med mange orgasmer og et høyt prestasjonsnivå. Man er kanskje ikke så aktiv som man har vært før, man endrer kroppsfasong, man blir rynkete og håret faller av og hårfargen endrer seg. Kroppen endrer seg og mange har et behov for å snakke om disse endringene. Godt forhold til egen kropp er viktig i alderdommen også, det er mange mennesker som har et seksualliv selv om de bor på gamlehjem, og behovet for nærhet er en del av det å være menneske. Seksualitet omfatter så mye mer enn kun sex, den finnes i energien som driver oss til å søke kjærlighet, kontakt, varme og nærhet. Hvordan kan vi legge til rette for at det skal skje med verdighet?

Disse scenariene kan oppstå

Scenaio 1: Dement mann forelsker seg i en annen beboer og husker ikke at han fortsatt er gift med sin kone. Dette kan være sårt for pårørende. Eller vi kan tenke oss en dement kvinne våkner opp med ulike beboere. Hun tror de ulike beboerne er den tidligere ektemannen og søker nærhet. Dette kan være vanskelig for nær familie å takle. Det er derfor viktig at helsepersonell har kunnskap om hvordan man snakker om seksualitet og med pårørende.



Scenario 2: Helsearbeidere kommer hjem til eldre og finner ulike seksuelle hjelpemidler. Mange eldre ensomme som bor hjemme og på institusjoner vil ha god hjelp av slike. Hvordan kan eldre få tilgang til slike hjelpemidler? Det vil da være viktig hvordan helsepersonell takler og kommuniserer om dette.



Scenario 3: Det vil være viktig å starte en diskusjon om hvordan helsepersonell kan legge til rette for verdig seksualitet for den enkelte. Mange eldre har hatt en partner som har dekket dette behovet for nærhet. Så faller den ene bort, men behovet for nærheten er fortsatt viktig. Det er viktig at dette snakkes om. At vi støtter eldre til å finne kjærligheten på ny. Det at personalet gir dem en klem eller et klapp på skulderen, kan være avgjørende for de eldres helse.



Scenario 4: Selv om helsepersonell banker på døren før de går inn, kan ventetiden være avgjørende. Det kan være aktuelt med et «ikke forstyr skilt» slik at mennesker som trenger litt alene tid kan få dette. Selv om man har hjemmehjelp eller bor på en institusjon tror jeg det kan være lurt å tenke at dette er deres hjem. Hvordan den enkelte pasient ønsker å ha det, vil ha noe å si for om man kan gå rett inn til noen versus å vente til de åpner. Alle mennesker har ulike behov også her.



Hva kan Sandnes kommune gjøre?

Legge til rette for enkeltrom for at man kan beholde en god seksualitet

Gi tilgang til profesjonell rådgivning selv om man bor på hjem på lik linje med lege, frisør og fotpleie.

Sette fokus på dette temaet i kompetanseutvikling for personalet.

Kommunen kan kvalifisere sine ansatte innen emnet seksuell helse. Dette anbefales både innen helse, omsorg og utdanning.

Fagdag innfor eldreomsorgen med fokus på seksualitet.

Jobbe med holdningsendring

Det er viktig at temaet blir diskutert slik at vi bedre kan møte de eldre og deres behov.

Informasjon til eldre kvinner og menn om hvordan man kan opprettholde et god seksualliv.

Det må ikke være slik at det helsepersonells egne holdninger til seksualitet som er gjeldene for hvordan de eldre blir behandlet. Hvis dette temaet blir tatt opp av politikere vil media skrive om det og allmennkunnskapene styrkes. Dette kan være med på å endre stereotypiene i samfunnet.