Ta en historisk reise til flyvraket på Skjørestadfjellet

Går vi tilbake 76 år, 1 måned og 19 dager tilbake i tid. Nærmere bestemt 4. november 1940, kunne folket på Hommersåk, Fjogstad og Gramstad bli vitne til en tragisk hendelse. En flystyrt. For på Skjørestadfjellet denne kvelden, kom et tysk fly av typen Heinkel HE 111 susende over området i lav høyde, og styrtet i skråningen nedover mot Riska.

Se bildet større FLYVRAKET: Ikke mye igjen av selve flyvraket i dag. Foto: Marius Fuglestad

Flyet skal ha vært på bombetokt mot industrielle mål i Skottland, og skulle bare returnere til enten Sola eller Forus flyplass da det havnet langt øst og havarerte ved Skjørestadfjellet. Hele besetningen på fire omkom, og bestod av unteroffizer Josef Mendler (f. 1914), oberfeldwebel Otto Stuckmann (f. 1911), unteroffizier Erhard Reisch (f.1917). Samtlige omkom og be fraktet ned fra fjellet dagen etter ulykken. Været på ulykkesdagen skal ha vært forholdsvis pent, med lett skydekke inn mot toppene over Gramstad. Det spekuleres i om flyet hadde motorproblemer, men noe ulykkesårsak ble aldri fastslått. Vitner fra den tiden skal ha meldt om at flyet begynte å brenne etter styrten, men at brannen slukket raskt, og at skal ha vært lite bensin i tankene på flyet.

Årsaken til ulykken og hvorfor flyet som mest sannsynlig var på vei til å lande, fløy så langt øst som til Skjørestadfjellet får vi nok aldri vite. Det som derimot er en kjennsgjerning, er at svært mange flyulykker skjedde helt på slutten av turen. Mannskapene var da trøtte, og ulykkene skjedde ofte i forbindelse med skygjennombrudd før landingen.

Se bildet større ULYKKESTEDET: Store barn leker best. Foto: Marius Fuglestad

På ulykkestedet i dag har det meste av vraket blitt fraktet ned fra fjellet. For etter tysk tradisjon var det vanlig å grave ned vrakdelene som ikke kunne berges og brukes igjen. I dag ligger det kun noen få rester av vraket, og det er deler av venstre vinge som ligger best synlig like ved informasjonstavla. Dette er en informasjonstavle som Riska historie- og museumslag har satt opp som forteller om den dramatiske flystyrten.

Se bildet større UMERKET STI: Lett gått terreng, der du i hovedsak går på slike skogsveier(traktorvei). Foto: Marius Fuglestad

Selve turen, kan startes fra flere områder. Det er en tur som ikke er særlig krevende, og den raskeste veien til vraket er fra Jødestadveien på Hommersåk, men det er også mulig å ta turen fra friluftsparadiset Gramstad. Da følger man skiltingen mot Resasteinen. I nærheten av denne er det er satt opp et lite skilt hvor det står «Til flyvrak». Herfra er det bare et kvarter frem til flyvraket.

Se bildet større STARTSTEDET: Her starter dere veien mot flyvraket, om dere ønsker å gå den raskeste veien. Foto: Marius Fuglestad

Ønsker dere å gå den raskeste veien som jeg gjorde? Ja, da går startskuddet ved bussholdeplassen ved Skjørestad Nord. Herfra følger dere en grusvei mellom to gårdsbruk, og etter 5-600 meter går grusveien over til ulendt skogsterreng (traktorvei). Denne følges gjennom et plantefelt nesten helt til toppen av Skjørestadfjellet. Like før toppen kommer dere til en liten varde, og da følger dere stien opp til venstre for den. Etter kun noen titalls meter dukker informasjonstavla opp flystyrten opp like foran flyvraket. Det er verdt å bemerke seg at stien er umerket, men med min beskrivelse skal det ikke være mulig å gå seg bort. Hele turen fra dere tar deres første skritt til dere står ved vrakrestene tar omtrent en halvtimes tid om dere er i «vanlig» turform. Noe mer tid må beregnes om dere har med dere barn på turen. Dette er en tur som vil sette spor i kropp og sjel om dere tenker dere tilbake på hvilke tragisk utfall hele hendelsen fikk.

Jeg vil ønske dere alle en riktig god jul, og nyt pinnekjøtt, ribbe eller den julemiddagen som måtte være på bordet i deres hjem den 24. desember. I romjulen kommer jeg med gode turtips for barnefamilier og barn, og det å ha med seg barn på tur for de av dere som ikke skal til fjells, og som vil benytte den vakre Sandnes-naturen.

God tur!