Vi må snakke om vår egen seksualitet

SAMLIVSBLOGGEN: Vi tar umiddelbar affære når smarttelefonen eller vaskemaskinen ryker, men altfor få av oss søker hjelp når det kommer til våre seksuelle utfordringer. På dette området hviler en skygge av usikkerhet og fordommer.

Professor i sexologi, Elsa Almås har funnet ut at rundt 500.000 nordmenn til enhver tid går rundt med problemer eller bekymringer vedrørende sin egen seksualitet. Mange fortier og til dels benekter utfordringer de kunne søkt hjelp og veiledning for. Veiledning som jeg tør påstå i mange tilfeller ville hjulpet. Hvorfor er det slik at så få av oss søker profesjonell hjelp til problemer og utfordringer rundt sexlivet?

Hvis vi ser på historien til psykisk helsevern og psykiske lidelser, var dette temaet lenge tabubelagt og forbundet med skam. Dette førte til at mange ikke ville snakke om slike problemer. Men ettersom mange kjente og ukjente har stått frem i mediene, har det blitt mer vanlig å snakke om psykiske problemer. Jeg har et ønske om at det samme skal skje for dem med seksuelt relaterte bekymringer. Med tilbakeblikk på psykiatriens historie har jeg et sterkt ønske om at åpenhet om seksuelle utfordringer ikke har like lang vei å gå.

Det er på høy tid at vi begynner å snakke om vår egen seksualitet. Vanligvis prater kvinner bedre og oftere enn menn om temaet. Likevel er det mitt inntrykk at kvinner likevel unnlater å åpne seg – og dermed snakker mer generelt. Utover den gode kvinnepraten, som forøvrig fungerer ypperlig til å skaffe referanser, er det også altfor få kvinner som søker profesjonell hjelp for seksuelle vansker. Det er med andre ord ikke bare menn som vegrer seg mot å søke hjelp. Par er heller ikke blant gruppen som banker først på kontordørene til sexologer.

Så hvordan skal sexologene eller andre fagfolk overbevise eller forklare de som ønsker hjelp at det å ta i bruk hjelpeapparatet kan utgjøre en betydelig forskjell?

I min hverdag opplever jeg relativt ofte at når en mann eller kvinne først tar steget og forteller sine venner at de har søkt råd og veiledning, så fungerer de som banebrytere. Da er det mye enklere og mindre farlig for venner eller bekjente å gjøre det samme. Slik er jo vi mennesker på mange områder.

Mediene har i lengre tid skrevet om seksualitet på det jeg vil kalle for en forkortet måte. Overskrifter om råd for å bli superelsker, «verdens beste sextips», og «slik blir du er racer i senga» – er på mange måter med på å innsnevre horisonten. I altfor stor grad dreier journalistikken seg om å oppnå raske klikk – gjerne pyntet med heftige bilder som tiltrekker oppmerksomheten dit den ikke skal. Seksualitet er så uendelig mye mer enn det som fremstilles.

Jeg er overbevist om at dersom vi dropper ordet sex og erstatter det med følelser, begjær, kjærlighet, intimitet og nærhet - så vil praten med venninner, partner eller andre virke mer ufarlig. Når vi oss i mellom bruker utrykket sex, vil mange automatisk reservere seg og verne om det aller mest intime i livet. I dagens mangfold finnes det nok mange som bærer på seksuelle tenningsmønstre og seksuelle preferanser, som vil være upassende i sitt miljø.

Altfor sjeldent blir de positive effektene ved et sunt seksualliv forsterket. Jeg mener vi må snakke om seksualitet, intimitet, begjær, kjærlighet og nærhet, både de gode sidene og de vanskelige sidene ved seksualiteten. Vi må begynne å snakke med barn om dette langt oftere og tidligere enn vi gjør i dag. Ungdommen i dag har stor tilgang til informasjon om sex via internett, men mye av dette er pornografi og ofte en feil fremstilling av seksualiteten. Det er med på å fremmedgjøre ungdommens seksualitet. Jeg mener at ungdom trenger mer kunnskap om egne grenser, intimitet, begjær, kjærlighet og nærhet.

Vi mangler et tydelig språk, ett felles språk. På enkelte områder har utviklingen vært radikal. Mens våre foreldre knapt torde å si ordene høyt, overeksponeres dagens ungdom for porno. Når voksne og barn skal snakke sammen om seksualitet, blir det ofte mye snakk rundt grøten. Vi mangler en tydelig fellesfaktor i tilnærmingen.

Jeg tør påstå at de gangene temaet blir løftet fram, så har det en tendens til å bli en slags skremselspropaganda. Samfunnet flyter over med advarsler. «Ikke bli gravid, husk kondom, klamydia, overgrep, HIV, og andre potensielle faremomenter». I motsatt ende av skalaen er tilsynelatende alt lov. Dagens reality-programmer med samleier på TV, «nakendating» og lignende, er om mulig like ille som skremselspropaganda. Direkte skadelig, tror jeg. Jeg savner mellomtingen. Ved å begynne tidlig med prat om seksuallivet, vil det bli enklere for oss senere livet. Vi tar for lite styring i vår egen seksualitet. Det nytter ikke å ta eksamen på universitet i matematikk om man ikke lærte gangetabellen på barneskolen.

Oppsummert kan vi derfor slå fast at både i foreldre/barn-relasjonen og i par-relasjoner vil det være helseforebyggende å ikke vente med å kommunisere i forhold til seksualrelaterte problemstillinger. Som i så mange andre av livets store og små spørsmål vil ærlighet overfor seg selv og partneren være en god investering.

Marte Andersen Jacobsen fra Sandnes jobber som sexolog og har kontoradresse i Langgata.