25 ting å gjøre denne helgen

VARIERT HELG: Rune Bjerga besøker Lura kirke søndag kveld. I Sandnes kunstforening vises Natasja Askelunds «Still loving you, after all this blue» – mens Kinokino kunstsal åpner sin «Sweep – landskip» klokken 14.00 lørdag. Metodistkirken markerer sine 140 første år, blant annet med musikk. Frøydis Grorud (fra Beat for Beat på NRK) og Gospelkoret Abraham holder konsert sammen i Metodistkirken søndag.