Inviterer til tidenes integreringsfest på Lura

KLARE FOR FEST: Denne gjengen bidro til å samle inn over 180.000 til WOSP i fjor. Den 13. januar satser de på deltakerrekord når gjengen inviterer til gedigen integreringsfest på Lura. FOTO: WOSP

Det er bare å huke av lørdag 13. januar i kalenderen. Da sørger 60 frivillige polakker for et enormt utvalg av gratis aktiviteter for alle barn og voksne i regionen.