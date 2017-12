Julespelet i samtaler med Region Stavanger

SER FRAMOVER: Styreleder Siv-Grete Lea forteller at ledelsen skal i samtaler med Region Stavanger & Fylke for å vurdere om et samarbeid kan bære frukter for begge parter. Her står hun foran skuespillerne som på søndag 10. desember gjennomførte siste forestilling i 2017. FOTO: Frode Olsen