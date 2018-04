Lind slipper plate på KinoKino

PLATESLIPP: Lars Lind gleder seg til å opptre på KinoKino. Konserten blir også slippfest for den nye EP-en «Ein nye dag» FOTO: Sondre Lilledrange

Forkjærlighet for rogalandsdialekten med gode og meningsfulle tekster er stikkordet for de to artistene som inntar KinoKino lørdag.