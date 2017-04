FESTIVAL: Musikar Terje Winterstø Røthing er overbegeistra for Tvangsefestivalen. Laurdag speler han på Figgjo med prosjektbandet Bodies. Her er han i sving på ein anna konsert. FOTO: Ahmad Odeh

Eit gammalt lagerrom på Figgjo AS samlar rundt 400 publikummarar utan at ein einaste kopp skal bli knust. Det er tid for Tvangsfestivalen.