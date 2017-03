Mandag teller vanligvis ikke som helg, denne er et unntak. Enhver utsolgt operagalla med over 300 involverte kan fort forvandle en traurig mandag til et av ukens høydepunkt. Men det skjer også mye annet i den forrektige helgen, med alt fra salmesang til loppemarked og dansekveld på bydelshuset.

Logg inn for å lese resten av denne artikkelen.

Er du abonnent har du tilgang til alt innhold på sandnesposten.no Logg inn