FEIL: I dette leserbrevet skriver Unge Høyre-medlem Milan Aran at det blir feil å prioritere nytt stadion framfor investeringer i skole. FOTO: Trond Eirik Olsen

Milan Aran, Unge Høyre-medlem og tidligere Ung ordfører, skriver i dette leserinnlegget at planene om et nytt stadion må nedprioriteres til fordel for skolesatsing.