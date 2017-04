MANGE MENINGER: Flybussen mellom Sandnes og Sola får stadig færre reisende, men mange har meninger om kollektivtilbudet. Foto: Trond Eirik Olsen

«Jeg håper flybussen i Sandnes vil bestå som det gode den er, men for at dette skal være et optimalt tilbud må vi kunne bruke andre busslinjer for å komme oss til flybusstraseen», skriver Elisabeth Stene (Frp).