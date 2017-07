Leserbrev:

BOMPENGESAKEN: Brevskriver Kristoffer H. Nagell-Dahl (Frp) mener Fremskrittspartiet har stått for en reduksjon i bompengebruken. FOTO: Trond Eirik Olsen / Privat (innfelt)

– Jeg ser at flere andre politiske partier i leserinnlegg og på sosiale media prøver å legge ansvaret på at det fortsatt er bompenger over på Fremskrittspartiet, skriver Frp-politiker Kristoffer Harald Nagell-Dahl i dette leserbrevet.