Leserbrev:

– JA TIL AKTIV DØDSHJELP: Artikkelforfatter Kjell Bakke i Liberalistene vil skape friheten til å ta egne helsevalg.

– Det er trist å se mennesker lide av uhelbredelige sykdommer, men det som gjør meg virkelig trist er at det er ulovlig for et menneske med store smerter å velge sin egen utgang, skriver Kjell Bakke, 2- kandidat for Liberalistene i dette leserbrevet.