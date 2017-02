FORELDRE: Steinar Øksengård i Bokmålsforbundet mener at foreldrene burde være de eneste stemmeberettigete ved valget om framtidig målform i Høle skule 20. februar. Dette bildet er hentet fra folkemøtet om saken 8. februar. FOTO: Frode Olsen

Steinar Øksengård i Bokmålsforbundet argumenterer i dette leserbrevet for at hølebuen bør stemme for bokmål som målform på Høle skule under mandagens valg.