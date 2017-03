Bussveien kan ta parkeringen fra turistheimen

BEKYMRET: Christian Waage er spent på hvordan Bussveien, som skal gå gjennom Stavangerveien i bakgrunnen, vil påvirke den populære veikroen. FOTO: Andreas Kydland

Eier Christian Waage er bekymret for parkeringsplassene til Lura Turistheim. Når Bussveien kommer, er nemlig sjansene gode for at de forsvinner.