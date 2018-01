Camilla står klar når kundene vil

NYSTARTET: 2018 er det første året hvor Camilla Therese Horrigmoe satser for fullt på selskapet CaMuskel. Cecilie Asheim blir behandlet på benken til klinikken i Holdbergs gate. FOTO: Frode Olsen

Camilla Therese Horrigmoe fra Buggeland satser det remmer og tøy kan holde på sin nye klinikk. For å tilfredsstille behovene, møter hun kundene når det passer best for dem.