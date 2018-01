Kaja samler to butikker under samme tak

FLYTTER: Daglig leder Kaja Moe flytter i februar undertøysbutikken «Kaja - Det lille under» inn i samme lokaler som klesbutikken Kaja. Hun begrunner flyttingen med muligheten for mer effektiv drift. FOTO: Trond Eirik Olsen

I februar blir de to Kaja-butikkene i Langgata samlet under samme tak. Daglig leder Kaja Moe begrunner dette med muligheter for mer effektiv drift.