PÅGANG: Markedssjef Sigrun Gabrielsen i Sandnes Sentrum har for øyeblikket fem ledige lokaler i Langgata. Hun mener at flere av disse ville vært fylt opp om godkjent reguleringsplan for Øglændskvartalet hadde vært på plass. FOTO: Trond Eirik Olsen

Markedssjefen i sentrum mener at mangelen på en godkjent reguleringsplan for Øglændkvartalet gjør at enkelte butikkeiere vegrer seg for å flytte inn i Langgata.