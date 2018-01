P-strid ved helsehus på Ganddal

OPPGITT: Daglig leder Reza Sefidroodi ved Tannlegelaget frykter at færre parkeringsplasser ved Ganddal helsehus skal velte fremtidig næringsvirksomhet i huset. FOTO: Trond Eirik Olsen

Gand Utvikling AS ønsker å bygge 34 leiligheter fordelt på to boligblokker ved Sandnes Helsehus på Ganddal. Det betyr at 30 av 52 parkeringsplasser utenfor bygget forsvinner. Leietakere i helsehuset fortviler.