Sandnes har, sammen med Egersund, den høyeste prosentvise arbeidsledigheten i Rogaland. Da kan det passe godt at årets tema for Solamøtet er nettopp arbeidsplasser.

Derfor velger Sandnesposten, i samarbeid med NRK, å sende direkte fra toppmøtet på Clarion Hotel Air Sola. Sendingen begynner med et intervju med statsminister Erna Solberg (H). Deretter sendes Solamøtet live utover dagen og fram til 15.00, om ikke lenger. I pausene har NRK lagt inn egne sendinger, og vil blant annet gjøre flere intervjuer med Erna Solberg.

På programmet står, foruten statsministeren, olje– og energiminister Terje Søviknes (Frp), NHO-direktør Kristin Skogen Lund, og Statoil-direktør Arne Sigve Nylund. Arbeidsminister Anniken Hauglie (H), Krf-leder Knut Arild Hareide og SV-leder Audun Lysbakken skal debattere hvordan man kan skape arbeidsplasser.

Harald Minge fra næringsforeningen og Svein Olav Simonsen fra NHO er konferansierer.

NRKs progamleder for sendingen er Inger Johanne Stenberg.

Arrangørene av Solamøtet er KS, NHO Rogaland, Næringsforeningen i Stavanger, Rogaland fylkeskommune og Universitetet i Stavanger.

Her er programmet for møtet:

09:00 Velkommen Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal

09:05 Dagens konferansierer om dagens program Harald Minge og Svein Olav Simonsen

09:15 Det handler arbeidsplasser Statsminister Erna Solberg

09:45 Hvordan har vi det i Rogaland Regiondirektør Svein Olav Simonsen, NHO Rogaland

10:00 Innovasjon og omstilling – viktige organisatoriske krefter Monica Rydland fra NHH

10:20 Oljenæringen i en brytningstid Olje- og Energiminister Terje Søviknes

10:40 Pause

11:00 Leading the blue revolutionAlf Helge Aarskog, Marine Harvest

11:20 Vannkraften 2.0 Konsernsjef Eimund Nygaard, Lyse

11:40 Spørreundersøkelse blant publikum

11:50 Utvikling og innovasjonskraft i den maritime næringenCEO Jan Fredrik Meling, Eidesvik Offshore

12:10 Statoil - status for norsk sokkel Konserndirektør Arne Sigve Nylund, Statoil ASA

12:30 Lunsj

13:30 Reiseliv som kunnskapsbasert næring Rektor Marit Boyesen, UIS

13:50 Det offentliges rolle i omstillingsprosessene Styreleder Gunn Marit Helgesen, KS

14:10 Arbeidsplasser i omstilling Adm.dir Kristin Skogen Lund, NHO

14:30 Spørreundersøkelse blant publikum

14:40 Hva fikk Facebook til å etablere seg i Luleå Matz Engmann, Luleå

15:00 Pause

15:20 Hva skal vi gjøre for å skape gode, lønnsomme, bærekraftige arbeidsplasser. Arbeidsminister Anniken Hauglie, H, Leder Knut Arild Hareide, KRF, Leder Audun Lysbakken, SV

16:20 Spørreundersøkelse blant publikum

16:30 Avrunding, spørsmål Konferansierene

17:00 Slutt