TROLLHÅND: En trollhånd i stein er noe av det daglig leder Thomas Hukkelås hos Bakernes Paradis/Kronen Gaard håper skal lokke folk til den nye trollparken på Lauvvik. FOTO: Trond Eirik Olsen

Mytene sier at det lenge har bodd troll på Lauvvik. Nå vil Bakernes Paradis gjøre troll til et av varemerkene for turistsatsing i Nye Sandnes.