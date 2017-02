ÅRETS BUTIKK: Eier Frode Sæbø (foran) og butikksjef Espen Henriksen hos Spinn Sykkelshop i Vågsgata er fornøyd med at butikken ble kåret til årets butikk i Sandnes 2016. De tror på forsatt vekst for sentrumshandelen. FOTO: Trond Eirik Olsen

Økt interesse for elsykler, lang fartstid og et unikt totaltilbud. Skal vi tro eier Frode Sæbø er dette noe av forklaringen til at Spinn Sykkelshop i fjor hadde en vekst på 6,9 prosent.