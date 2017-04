Vil utvide med nok et møbelutsalg, men får trolig nei

VIL UTVIDE: Her vil Eureka Lagersalg åpne nytt utsalg. Kommunen er positiv, men Fylkesmannen i Rogaland har anbefalt fylkeskommunen å ikke godkjenne søknaden i frykt for å få en for sterk ansamling av møbelforretninger i dette området av Lura. FOTO: Andreas Kydland