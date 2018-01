FOTO: Frode Olsen

Stanley Wirak (Ap) la ikke skjul på at 2017 har vært et økonomisk utfordrende år for kommunen da han talte under mottakelsen i kulturhuset i dag. Samtidig pekte han mot det som kan være et lys i enden av tunnelen. Ordføreren benyttet også nyttårstalen til å hilse Forsand spesielt velkommen.