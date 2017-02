UTSTILLING: Ordfører Stanley Wirak har flere tegninger av Otto Vålandsmyr (t. venstre) på veggen hjemme. Sist fredag sikret han seg nok en tegning. Virksomhetsleder Kjetil K. Tjessem ved Crux oppfølgingssenter (i midten) setter pris på salgsutstillingen der inntektene går til videre arbeid ved oppfølgingssenteret. FOTO: Trond Eirik Olsen

Sandnespostens tegner husker fortsatt første gang han så Stanley Wirak (Ap) og tenkte at han måtte være en drøm å karikere. Selv mener Wirak, som etter hvert har fått en liten karikatursamling på stueveggen hjemme, at Vålandsmyr kan bli for snill.