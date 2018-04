Ba om at politisk møte måtte deles opp

VILLE UTSETTE: Nummer to fra høyre,Parissa Hamedan-Nejad, mente sakslisten er for lang til at møtet kunne gjennomføres. Hun ble nedstemt, men medlemmene ble enige om å se an hvor langt de kommer.

Parissa Hamedan-Nejad i kommuneplankomiteen åpnet møtet med å be om at diskusjonene og avgjørelsene politikerne skal ta med tanke på revidering av kommuneplanen for 2019-2035, må gjøres i to deler. Hun ba om utsettelse for halvparten av sakene.