Bane NOR kaster drivmaskiner til en verdi av 9 millioner

MÅ KASTES: Verdier for opp mot ni millioner kroner må kastes på søppelfyllingen. FOTO: Frode Olsen

I 2008 kjøpte Bane Nor drivmaskiner til bruk på Jærbanen for rundt 9 millioner kroner. Kvaliteten var så mye dårligere enn forventet at de nå kastes.