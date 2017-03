TRAFIKK: Ada (5) (fra venstre), Ida Hakava, Tomine (4), Vetle (5), og Ruth Stabel Berg fra Ganddal barnehage går med hjertet i halsen langs Kvernelandsveien. FOTO: Frode Olsen

Ganddal barnehage har fått et flott friluftsområde ved Stokkelandsvannet. Problemet er bare at for å komme dit, må de krysse fylkesvei 505. Nå er de glade fylkesmannen har satt foten ned for enda mer trafikk som følge av Vagle Næringspark.