Ber Borgli ta nederlaget som en mann

FORNØYD: Erlend Kristensen begriper ikke hvorfor Pål Morten Borgli (Frp) har latt det gå så stor politisk prestisje i ballongsaken. Etter 17. mai-komiteens vedtak om forbud, ber han Borgli ta det han kaller for det politiske nederlaget som en mann. FOTO: Trond Eirik Olsen

Erlend Kristensen i Miljøpartiet De Grønne jubler over at 17. mai-komiteen i Sandnes kommune har bestemt seg for et forbud mot salg av heliumballonger på nasjonaldagen.