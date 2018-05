Commentum Forlag konkurs

KONKURS: Jæren tingrett legger skyldnerens opplysninger til grunn. FOTO: Håvard Ovesen

Cf Informasjon AS har begjært sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo. Det framgår at oppbudet er besluttet av styret. CF Informasjon AS er det juridiske navnet på Commentum Forlag AS og er datterselskap av Bokedia AS.