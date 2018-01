Disse fjellhallene kan redde liv

TRENING: Planen er at Rogaland brann og redning IKS skal trene på tunnelsikkerhet og redningsarbeid i fjellhallene på Vagle. FOTO: Frode Olsen

Rogaland brann og redning IKS er i forhandlinger med Bane NOR om en leieavtale av to store fjellhaller på Vagle. Mange undersjøiske tunneler i regionen gjør at brannvesenet ønsker å stå best mulig forberedt om ulykker skulle oppstå.