Dobbel bursdag for Per Øglænd

200 GJESTER: Per Øglænd, som er oldebarn av Jonas Øglænd, var overrasket av at så mange mennesker kom til 150- årsjubileet. Selv feirer han 90 år i 2018. Hans far, Sigurd Øglænd, var i mange år primus motor for bedriftens store konfeksjonsavdeling. FOTO: Frode Olsen

Vitenfabrikken markerte onsdag 150-årsdagen for grunnleggelsen av Jonas Øglænd. Hedersgjest var oldebarn Per Øglænd, som også feiret sitt 90. leveår sammen med familie, tidligere ansatte og andre med interesse for bedriften og byhistorie.