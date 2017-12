Enighet om Ruten-planer

VEDTATT: Rådmannens budsjettforslag ble med noen små endringer i teksten vedtatt i bystyremøtet mandag. Gruppeleder i Fremskrittspartiet hadde med gaver til alle gruppelederne, ordfører, rådmann og enkelte i administrasjonen. Innholdet i gavene er laget av arbeidere ved Sandnes Pro-Service. FOTO: Frode Olsen

Det ble som ventet lange diskusjoner og replikker da budsjettet var oppe til behandling under bystyret mandag. Etter litt vrikking var det et samlet bystyre som også stilte seg bak utviklingsplanene for «Nye Ruten».