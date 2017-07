Et telefonuhell førte dem til jobbkø i Sandnes

TRENGER PENGER: Kristne Wnterhus var så uheldig som hun kunne være da hun minstet telefonen til Nermin Ajmi i sjøen på Hommersåk. Nå vil de jobbe sammen slik at Nermin kan få ny telefon, noe som for ungdom i dag er et veldig viktig redskap. FOTO: Frode Olsen

Det var to trippende ungdommer som sto på trappene foran småjobbsentralen i Olav Kyrres gate. Et uhell på kaien i Hommersåk førte til at de sto i kø med håp om å tjene litt penger i sommer.