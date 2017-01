I påskeegget politiet fant hjemme hos mannen var det tradisjonelle snopet byttet ut med nytelsesmidler av litt mer aparte karakter. Illustrasjonsfoto: Leif Tore Sædberg.

Retten valgte å tro ham på at det ikke var hans, men sandnesmannen må likevel i fengsel etter politiet fant et påskeegg med over 11 gram kokain på stuebordet.