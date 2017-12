Flere lokale prosjekter fikk millioner i støtte

FØRJULSGAVE: Hjerte for Sandnes fikk onsdag overrakt en sjekk på 307.500 kroner til et nytt kaféprosjekt. Toril Østvold som er tillitsvalgt for Gjensidigestiftelsen delte ut sjekken til Wenche Lillebø og Tor Jan Bredenbekk fra Hjerte for Sandnes. FOTO: Andreas Dirdal Kydland