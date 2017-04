For Kenny er det uaktuelt å ta flybussen

SAVNER FLYBUSS: Kenny Rettore (H) må gå 1,6 kilometer hjemmefra til Soma skole for å ta flybussen. – Det er uaktuelt, sier han og anbefaler at flybussen tar en sløyfe innom Smeaheia før den fortsetter videre. FOTO: Trond Eirik Olsen

Sviktende passasjertall gjør at flybusstilbudet i Sandnes står i fare for å forsvinne. Kenny Rettore (H) ønsker å støtte opp om tilbudet, men mener at bussen i større grad må legges opp etter kundenes behov. Flere politikere mener at flybusstilbudet er for dårlig markedsført.