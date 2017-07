Fylkesmannen opphever vedtak om rusboliger på Stokkastø

ENGASJEMENT: De fire småhusene har skapt mye engasjement i nærområdet på Lura, noe som naturlig nok har blitt gjenspeilt i Sandnesposten.

Kommunen har fattet et vedtak om å sette opp fire boliger for vanskeligstilte på Stokkastø, nærmere bestemt Rissebærstranden på Lura. Etter massive klager fra naboene var Utvalget for byutvikling den 8. mars på tomtebefaring i forkant av andregangsbehandlingen av det som er blitt noe på grensen til en farse.