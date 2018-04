Måtte stemme tre ganger over samme forslag: Gikk i protest fra møte i kommuneplankomiteen

DRAMATIKK: Det ble en farse da kommuneplankomiteen skulle stemme over de nye markagrensene. To fra Arbeiderpartiet stemte mot posisjonens eget forslag, og møteleder Martin Håland (Sp) måtte forklare dem hva de stemte over. Etter tredje avstemning fikk posisjonspartiene flertallet de ønsket. Da gikk de uavhengiges representant, Parissa Hamedan Nejad, i protest. På bildet er hun nummer to fra høyre. FOTO: Frode Olsen