Grønt lys for internasjonal skole

NY REKTOR: Kinesiske Yuwei Fei blir rektor ved Sandnes International School som i høst flytter inn i nedlagte Vatne skole. FOTO: Trond Eirik Olsen

Bystyret bevilger penger til å sette istand gamle Vatne skole. Det betyr at Sandnes International School åpner dørene i høst. Så langt er 19 elever påmeldt, men skolen trenger 40 elever for at driften skal svare seg.