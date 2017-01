OPPGITT: Grunneierne Olav Folkvord (fra venstre), Even Ellingsen og Halvor Austvoll er oppgitt over at de ikke har blitt hørt noe fra Sandnes Idrettslag i forkant av et planlagt mosjonsløp. Nå vurderer de å sette foten ned. FOTO: Trond Eirik Olsen