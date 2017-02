Gud ba henne starte butikk

FRA GUD: Til bokbutikken i Langgata kommer folk gjerne inn for å blir hørt og veiledet. Noen ganger i form av felles bønn og velsignelse. Reidun Kristoffersen forteller at hun som fjortenåring ble fylt av en kraft fra Gud. Den bruker hun i møter med andre mennesker. FOTO: Frode Olsen

Midt i Langgata ligger Sandnes Bok og Media. Det ikke alle vet, er at det mer eller mindre daglig kommer mennesker til butikken med helt andre formål enn bokhandel. Innehaver Reidun Kristoffersen forteller at Gud har gitt fred over plassen.