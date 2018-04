Han vant  navnekonkurransen

VANT NAVNEKONKURRANSE: Stian Bauge (i midten) foreslo at Øglændkvartalet ikke burde skifte navn, men beholde dagens. Brorparten av de innsendte forslagene tok til orde for å beholde Øglænd-navnet, og dermed kunne Kjetil Andersen fra The Property Group utnevne Bauge til vinneren av ny sykkel fra Erik Johan Sæbøs Spinn Sykkelshop. FOTO: Andreas Dirdal Kydland