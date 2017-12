Håper på solide leietakere

LEVER I HÅPET: Ordfører Stanley Wirak (Ap) sier kommunen ikke legger seg opp i prosessen med nye leietakere til det gamle rådhuset. Samtidig håper han at næringsdrivende med tyngde og seriøsitet i markedet vil bli å finne i bygningen fremover. Her lukker han døren da avtalen ble diskutert i formannskapet. FOTO: Frode Olsen

I tillegg til kjøpesummen på 45 millioner betales vederlag basert på hvor stort areal som blir utleid i nybygget på eiendommen. Det betyr at potensielle leietakere skal sørge for at salgsprisen vil stige ytterligere. Stanley Wirak håper på aktører med tyngde.