Har mottatt konkret bud på rådhuset

BUD: Sandnes kommune ha mottatt konkret bud på rådhuset. FOTO: Frode Olsen

Ordfører Stanley Wirak åpnet bystyremøtet med å fortelle at de i løpet av mandagens møte skal behandle en sak som er unntatt offentligheten. Innholdet i diskusjonen skal være rammene for et nært forestående salg av rådhuset.